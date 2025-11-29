Defensa al Consumidor de Cochabamba hará cumplir el precio del pan a Bs 0,50 hasta que exista una instrucción nacional

Ante la decisión unilateral de los panificadores federados de incrementar el costo del pan a Bs 0,80 debido a la falta de harina subvencionada, el jefe de Defensa al Consumidor de Cochabamba, Enrique Vizcarra, informó que mientras no exista una disposición nacional que autorice el aumento, se hará respetar el precio oficial del pan de batalla en Bs 0,50 por unidad.

“Vamos a exigir que el precio del pan se mantenga en 50 centavos y, obviamente, en el ínterin, si hasta el martes el Gobierno nacional emite alguna disposición contraria que establezca un nuevo precio para todo el país, evaluaremos si corresponde aplicarla o no”, afirmó.

/// MF // LA PAZ ///