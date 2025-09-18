Defensa de Áñez ya no buscará anular la sentencia en el caso Golpe II, sino demostrar su inocencia con un nuevo recurso

La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez presentará un nuevo recurso de revisión extraordinaria, con el cual ya no buscará la anulación de la sentencia de diez años de cárcel por el caso denominado Golpe II, sino demostrar la inocencia de la exmandataria. En contacto con Radio Fides el abogado Luis Guillén informó que los abogados de la exautoridad decidieron reconducir su estrategia legal tras la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró inadmisible el recurso anterior.

/// APC // LA PAZ ///