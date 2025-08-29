Close Menu
    Radio online
    viernes, agosto 29
    Seguridad

    Defensor del Pueblo denuncia uso excesivo de la detención preventiva en jóvenes

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Cárcel / Persona detenida / Imagen de referencia / Foto: Freepik
    Cárcel / Persona detenida / Imagen de referencia / Foto: Freepik

    La Defensoría del Pueblo presentó este viernes el Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad, revelando que el 75% de los jóvenes detenidos, entre 18 y 28 años, se encuentran en detención preventiva, mientras que solo el 24% tiene una sentencia ejecutoriada. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó que este grupo etario es el más afectado por el uso desproporcionado de esta medida. “Esto supera con creces la cantidad de personas privadas de libertad con detención preventiva en otras edades”, afirmó.

    /// DPC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply