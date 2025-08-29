Defensor del Pueblo denuncia uso excesivo de la detención preventiva en jóvenes

La Defensoría del Pueblo presentó este viernes el Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad, revelando que el 75% de los jóvenes detenidos, entre 18 y 28 años, se encuentran en detención preventiva, mientras que solo el 24% tiene una sentencia ejecutoriada. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó que este grupo etario es el más afectado por el uso desproporcionado de esta medida. “Esto supera con creces la cantidad de personas privadas de libertad con detención preventiva en otras edades”, afirmó.

/// DPC // LA PAZ ///