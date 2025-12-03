Close Menu
    Sociedad

    Defensor del Pueblo insta al gobierno y a las alcaldías a fijar un precio accesible del pan

    Pedro Callisaya - Defensor del Pueblo / Foto: ABI /
    El defensor del pueblo, Pedro Calisaya, manifestó este miércoles su preocupación por la subida del precio del pan en el país. Exhortó al gobierno y a las alcaldías a fijar un costo accesible para evitar un impacto negativo en la economía de la población. La autoridad pidió que no se deje a la ciudadanía en la incertidumbre y que se regule de inmediato el precio del pan.

    “Tiene que quedarse en un precio accesible a la población. Hay una incertidumbre y peleas sobre si va a costar 50 centavos u 80 centavos y tiene que haber una acción estatal desde las alcaldías hasta las instancias de control gubernamental”, aseveró.

    /// APC // LA PAZ ///

