Defensor del Pueblo sugiere crear un fondo solidario ante el alza de precios

Reiteró que el diálogo es fundamental para resolver las diferencias y atender las demandas de la población.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló este lunes que esta instancia impulsará la creación de un fondo solidario destinado a apoyar a las poblaciones que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad económica, afectadas por el incremento de precios de productos básicos y el aumento de las tarifas de transporte en distintos municipios del país.

Según la autoridad, estas alzas generan carencias económicas en sectores específicos de la población, por lo que consideró necesario implementar medidas que permitan solventar las necesidades de quienes requieren atención especial.

/// GPP // LA PAZ