Defensoría del Pueblo denuncia ineficiencia estatal en el control del incendio en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado

La Defensoría del Pueblo denunció que el incendio en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado no fue controlado pese a las alertas emitidas desde el 14 de agosto. El fuego, que comenzó el 5 de agosto en la meseta de Caparuch, fue reportado por sistemas de monitoreo satelital como FIRMS (NASA), SIMB y el Centro Nacional de Monitoreo de Incendios, y confirmado por el SERNAP. A la fecha, el incendio continúa activo en el sector sureste del parque, cerca de la frontera con Brasil. Ya pasaron 44 días sin que se logre extinguirlo.

Durante este tiempo, la Defensoría emitió varios pronunciamientos y solicitó informes en al menos cinco ocasiones, exigiendo atención inmediata por parte de las autoridades. Sin embargo, cuestionó el retiro de personal del Comando Conjunto de Respuesta y de medios aéreos desde el 13 de septiembre, lo que ha dificultado el trabajo de los guardaparques. Además, recordó que existe una orden del Tribunal Agroambiental que exige acciones urgentes, y denunció que el fuego volvió a afectar a un área distinta del parque ya dañado en 2024.

