Defensoría del Pueblo desplegará 700 voluntarios y 200 funcionarios para acompañar la jornada electoral

La representante regional de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Sheyla Gómez, informó que 700 voluntarios y 200 funcionarios acompañarán la segunda vuelta electoral a nivel nacional. En Santa Cruz, 126 monitores defensoriales y 14 funcionarios estarán presentes en los recintos electorales para facilitar el acceso a la información y velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos.

“A nivel nacional estarán 700 voluntarios y 200 servidores públicos de la Defensoría del Pueblo con el propósito de estar presentes en los diferentes recintos de votación, para garantizar el voto libre, informado y seguro, sobre todo de poblaciones vulnerables”, afirmó.

