Close Menu
    Radio online
    sábado, agosto 16
    Política

    Defensoría del Pueblo desplegará 900 observadores para monitorear posibles vulneraciones de derechos humanos durante las elecciones

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Centro de monitoreo de la Defensoría del Pueblo / Foto: Defensoría del Pueblo
    Centro de monitoreo de la Defensoría del Pueblo / Foto: Defensoría del Pueblo

    El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que 900 observadores serán desplegados en todo el país este domingo 17 de agosto, con el objetivo de registrar posibles vulneraciones a los derechos humanos durante el proceso electoral. El personal también visitará cárceles y cuarteles, como parte de su labor de monitoreo. “La programación está vinculada a la presencia institucional en por lo menos 70 municipios con el monitoreo de 500 recintos electorales, así como la presencia de nuestros funcionarios donde hay necesidad de monitorear el ejercicio de los derechos políticos”, afirmó Callisaya.

    Si tus derechos son vulnerados, ¡denuncia! : 800 10 8004

    /// DPC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply