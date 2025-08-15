Defensoría del Pueblo desplegará 900 observadores para monitorear posibles vulneraciones de derechos humanos durante las elecciones

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que 900 observadores serán desplegados en todo el país este domingo 17 de agosto, con el objetivo de registrar posibles vulneraciones a los derechos humanos durante el proceso electoral. El personal también visitará cárceles y cuarteles, como parte de su labor de monitoreo. “La programación está vinculada a la presencia institucional en por lo menos 70 municipios con el monitoreo de 500 recintos electorales, así como la presencia de nuestros funcionarios donde hay necesidad de monitorear el ejercicio de los derechos políticos”, afirmó Callisaya.

Si tus derechos son vulnerados, ¡denuncia! : 800 10 8004

/// DPC // LA PAZ ///