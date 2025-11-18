Delegado presidencial confirma reducción de ministerios a 15; funciones de los suprimidos serán asumidas por otras carteras

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y delegado presidencial, Alejandro Medinaceli, confirmó este martes la reducción de ministerios de 17 a 15, en cumplimiento al compromiso asumido por el presidente Rodrigo Paz. Explicó que las carteras serán absorbidas por otras carteras del Ejecutivo.

“Ya los ministerios han sido reducidos. Hay ministros que están cumpliendo funciones de otras carteras, y eso es parte de la reducción. En ese sentido, se ha cumplido con lo apalabrado. Es complicada la situación del país, y en eso el presidente está trabajando”, señaló.

/// APC // LA PAZ ///