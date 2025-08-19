Demanda busca proteger bosques de incendios forestales, Tribunal Agroambiental fija audiencia para el 29 de agosto

El presidente del Tribunal Agroambiental, Cristian Méndez, informó que se fijó para el viernes 29 de agosto la audiencia sobre la demanda presentada para proteger los bosques de los incendios forestales. Explicó que ya se recibió toda la documentación requerida por parte de la ABT, guardaparques y otras entidades involucradas en el cuidado ambiental. “Precisamente es la activación de los mecanismos de prevención y control ambiental para la protección y evitar el desastre y ecocidio ocurridos la gestión pasada”, señaló.

