Denuncian al presidente del BCB y al ministro de Economía por venta anticipada y pignoración de oro

Bajo los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, peculado y enriquecimiento ilícito, el Comité Cívico de El Alto presentó esta mañana una denuncia penal contra el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. La denuncia está relacionada con la venta anticipada de las reservas de oro y su presunta pignoración para la compra de combustibles. El abogado, Curmi Rocha, afirmó que se vulneraron normas en el uso de las reservas.

“La denuncia se ha sustentado debido a que la Ley 1503 establece en su artículo 9 que debe haber una cantidad mínima (de oro) de 22 toneladas, lo que ha sido modificado a través de una resolución de Directorio del Banco Central”, aseveró.

/// APC // LA PAZ ///