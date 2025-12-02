Denuncian desaparición de más de 9 mil litros de combustible en planta de YPFB Oruro

Una cisterna que ingresó al país desde Argentina con 34.804 litros de combustible llegó ayer a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Oruro, pero esta mañana el vehículo apareció con solo 25.444 litros. El conductor del vehículo, Mario Flores, denunció la desaparición de 9.360 litros de carburante durante el traslado.

«Sale el camión precintado y así llega acá. Llegó el inspector anoche y verificó los precintos. Yo he cargado 34.804 litros y anoche, al descargar en la planta, salieron 25.444 litros. Aquí se ha perdido 9.630 litros y no pude dormir toda la noche. Imagínese mi preocupación», relató.

/// JSM // ORURO ///