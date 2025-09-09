Close Menu
    Denuncian falta de gasolina para guardaparques y libre ingreso de diésel para minería en el Madidi

    Parque Nacional Madidi /Imagen de Referencia/
    El presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, Marcos Uzquiano, denunció este martes que los guardaparques del Parque Nacional Madidi advirtieron el ingreso de diésel y maquinarias destinadas presuntamente a actividades de minería ilegal. Según explicó en entrevista con Radio Fides, estos cargamentos ingresan casi sin objeción por parte de quienes resguardan los puntos de control y cuestionó que, mientras se permite el paso de insumos para actividades extractivas, los guardaparques deben esperar varias horas para conseguir gasolina y así cumplir con su labor de protección en las áreas protegidas.

