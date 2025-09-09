Denuncian falta de gasolina para guardaparques y libre ingreso de diésel para minería en el Madidi

El presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, Marcos Uzquiano, denunció este martes que los guardaparques del Parque Nacional Madidi advirtieron el ingreso de diésel y maquinarias destinadas presuntamente a actividades de minería ilegal. Según explicó en entrevista con Radio Fides, estos cargamentos ingresan casi sin objeción por parte de quienes resguardan los puntos de control y cuestionó que, mientras se permite el paso de insumos para actividades extractivas, los guardaparques deben esperar varias horas para conseguir gasolina y así cumplir con su labor de protección en las áreas protegidas.

