Denuncian ingreso de 150 balsas mineras ilegales a ríos de Riberalta y piden restablecer el orden

Víctor Huari, balsero en el municipio de Riberalta, denunció en las últimas horas que alrededor de 150 balsas ilegales ingresaron a los ríos de la región con fines de minería ilegal. Ante esta situación, pidió a las autoridades tomar acciones urgentes para restablecer el orden y controlar estas actividades que, según indicó, no cuentan con ningún tipo de regulación.

“Vienen callados, el término es pirata, y por lo menos desde hace dos meses están empezando a aparecer. No tienen permiso para poder trabajar y no siguen el reglamento de lo que viene a ser el trabajo con las cooperativas”, aseveró.

/// ER // BENI ///