Denuncian al exejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi por presunto enriquecimiento ilícito y coimas

El abogado Abel Loma interpuso una denuncia penal contra el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por la presunta recepción de dineros provenientes de coimas “millonarias” en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. En la denuncia también se mencionan supuestos contratos del exrepresentante de los trabajadores en la Caja Nacional de Salud (CNS). Los delitos señalados contra Huarachi son enriquecimiento ilícito, concusión y uso indebido de influencias.

“Este sujeto habría procedido a recepcionar en diferentes oportunidades montos de dinero que provenían del caso Coimas millonarias del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, así lo ha declarado la señora Claudia Cortés, testigo clave del proceso”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///