Denuncian presunto caso de corrupción en centro municipal de Imagenología de Oruro

El concejal de Oruro, Iván Quispe, denunció este jueves un presunto hecho de corrupción en el centro municipal de Imagenología, dependiente de la Alcaldía, por el uso irregular de un resonador magnético. Según explicó, el equipo fue declarado fuera de servicio desde febrero por supuestas fallas técnicas, pero continuó siendo utilizado hasta agosto.

Quispe aseguró que esta situación era de conocimiento del alcalde Adhemar Wilcarani y cuestionó la falta de control sobre un equipo que pertenece a la urbe. “El resonador es un bien público del municipio de Oruro y ahí trabajan funcionarios de la Alcaldía, del Sedes que son dependientes de la Gobernación y también funcionarios del Ministerio de Salud”, afirmó.

