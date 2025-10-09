Denuncian que más de 300 cisternas con combustible están varadas hasta 10 días en la refinería de Palmasola por presunta falta de pago

Conductores de cisternas denunciaron este jueves que en la refinería de Palmasola, en Santa Cruz, más de 300 vehículos con carga de diésel y gasolina no pueden realizar la descarga correspondiente. Según los transportistas, la situación se debe a una presunta falta de pago del flete, lo que derivó en la paralización del servicio, pese a la escasez de carburantes que se registra en el país.

“Hay bastante desabastecimiento de carburantes en el país y Yacimientos no nos descarga. Tengo 35.000 litros de diésel, y otros compañeros están en la misma situación, esperando la habilitación para la descarga”, sostuvo uno de los cisterneros que pidió mantener su identidad en reserva.

