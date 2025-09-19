Denuncian que Pando pierde Bs 20 millones al año porque el pago de patentes forestales se realiza en otro departamento

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando, Hansy Gonzáles, denunció este viernes que el departamento pierde aproximadamente Bs 20 millones al año debido a que los operadores forestales que trabajan en territorio pandino pagan sus patentes en el departamento del Beni. Gonzáles afirmó que la madera extraída de al menos ocho municipios de Pando se registra y tributa en el municipio de Riberalta, Beni.

“Somos un departamento que recibe pocos recursos. Son 20 millones de bolivianos que se reciben por patentes forestales anualmente, y esos 20 millones pueden destinarse a carreteras o a lo que necesite el departamento de Pando”, señaló.

/// JCP // PANDO ///