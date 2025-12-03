Denuncian que parte de los aportes del PRONTIS a ENTEL fue desviado a Bolivia Tv

Las cooperativas que aportaron de manera “voluntaria” podrían exigir explicaciones sobre el uso de estos recursos.

Parte de los aportes a ENTEL provenientes del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS) habrían sido desviados a Bolivia TV. El abogado y exconsejero de administración, Christian Mina, denunció este miércoles en entrevista con Radio Fides que recursos destinados al desarrollo de telecomunicaciones en áreas rurales terminaron en la estatal televisiva.

PRONTIS es un programa creado para fortalecer la comunicación en el área rural mediante la instalación de servicios y la creación de radios estatales. Sus fondos provenían de aportes y sanciones cobrados a empresas y cooperativas de telecomunicaciones de todo el país, las cuales estaban normadas para pagar al programa. Entre 2011 y 2020, esta instancia recaudó Bs 4.945.686 millones para proyectos rurales.

Según la denuncia, alrededor de Bs. 161.487 millones fueron enviados a Bolivia TV para que la televisora realice la comunicación estratégica del Estado. Sin embargo, Mina afirmó que el dinero fue usado para propaganda y transmisión de actos de los gobiernos del MAS sin respaldo documental.

/// RCL // LA PAZ ///