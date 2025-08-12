Denuncian que simpatizantes de Evo Morales amenazan a policías en el Trópico si resguardan elecciones

La representante de las esposas de policías en Cochabamba, Ruth Ajacopa, denunció que en el Trópico de Cochabamba existen amenazas por parte de seguidores de Evo Morales contra los efectivos que participen en el resguardo de las elecciones presidenciales del domingo. Expresó su preocupación por posibles conflictos en esa región y pidió a los dirigentes del lugar que no generen violencia. “Como esposas de policías llamamos a la conciencia a los dirigentes para que no sigan generando problemas ni hechos vandálicos porque la Policía solamente cumple función social establecida en la Constitución”, manifestó. Además, pidió al Ministerio de Gobierno garantizar la seguridad y el trabajo de los efectivos.

