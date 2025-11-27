Denuncian robo de documentos y equipos en la Brigada Parlamentaria de La Paz

El diputado de Alianza Libre y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz, Mauricio Taboada, denunció este jueves que en las últimas horas se registró el robo de documentos y equipos de computación en las oficinas de esta institución. Informó que la denuncia ya fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) contra los responsables del hecho, sean funcionarios o exfuncionarios de la brigada.

“Ayer miércoles hemos tenido el delito de hurto dentro de la Brigada Parlamentaria de La Paz, en la cual habría ingresado personal o expersonal. Habrían sustraído documentación con la que nosotros empezamos a tomar medidas de fiscalización en el tema de municipios y gobernación”, declaró.

/// APC // LA PAZ ///