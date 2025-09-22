Denunciante del caso Botrading denuncia amedrentamientos y pide garantías; exige que hijo de Arce sea investigado

Ludwig Sánchez, denunciante del caso Botrading y dirigente petrolero, afirmó este lunes que sufre amedrentamientos por parte de funcionarios de YPFB y policías, por lo que solicitó garantías para su seguridad y la de su familia. Además, pidió al Ministerio Público que amplíe las investigaciones contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, a quien señala como el principal responsable del presunto sobreprecio en la compra de combustibles para el país.

“Quieren proteger a los que he denunciado y demandado penalmente en la fiscalía de La Paz, ellos son cómplices y es por eso que, por órdenes del presidente de YPFB Corporación, me han arrestado y aprehendido con funcionarios de YPFB Corporación y policías de YPFB redes de gas”, declaró.

/// CM // COCHABAMBA ///