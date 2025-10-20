Denunciante del caso Botrading exige a la Magistratura revisar fallo que anuló orden de aprehensión contra presidente de YPFB

Curmi Rocha, abogado del denunciante en el caso Botrading, denunció en las últimas horas presunto proteccionismo a favor del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. Según Rocha, se favoreció al ejecutivo con una acción de libertad que dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra. Afirmó que esta decisión beneficia directamente a Dorgathen y cuestionó el accionar del juez que emitió el fallo.

La defensa del denunciante solicitó al Consejo de la Magistratura revisar la actuación del juez por posible parcialidad. La defensa también señaló que el presidente de la estatal debe volver a presentarse ante la justicia por su implicación en el caso de daño económico al Estado en la importación de combustibles.

/// APC // LA PAZ ///