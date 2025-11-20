Derechos Humanos de Chuquisaca pide a Lara asumir su verdadero rol de vicepresidente y respetar las determinaciones del presidente

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Chuquisaca, Freddy Giménez, se refirió este jueves a la tensa situación política entre el mandatario Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara. Pidió al segundo cumplir con su rol como autoridad y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y evitar entrometerse en las atribuciones del Órgano Ejecutivo.

“Creo que no debe haber injerencias ni de uno ni del otro lado para que puedan cumplir con su trabajo. El señor Lara es vicepresidente de la Asamblea Legislativa y tiene que cumplir con sus funciones, tiene sus atribuciones en esta instancia”, aseveró.

/// EUC // CHUQUISACA ///