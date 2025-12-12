Close Menu
    Derechos Humanos de Cochabamba cuestiona la falta de aprehensión de Evo Morales

    (Archivo) Declaraciones de Evo Morales en Kawsachun Coca
    El representante departamental de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Cochabamba, Edwin Claros, expresó su preocupación este viernes por la falta de aprehensión del expresidente Evo Morales, a pesar de los procesos legales en su contra. Claros criticó la actuación de la justicia y señaló que parece haber un interés en «escarmentar» a algunas personas sin que se concrete la aprehensión de Morales.

    «Pareciera que de alguna manera les interesa ir escarmentando a algunas personas y no se viabiliza (la aprehensión de Evo Morales). Cada presidente es responsable de lo que haga su ministro», afirmó.

