Close Menu
    Radio online
    miércoles, agosto 20
    Seguridad

    Derechos Humanos de Oruro ve en el cambio de gobierno una oportunidad para esclarecer hechos de 2019

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Conflictos sociales tras elecciones fallidas de 2019
    Conflictos sociales tras elecciones fallidas de 2019

    El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Oruro, Jorge Castillo, afirmó que con la llegada de un nuevo gobierno se abre la posibilidad de esclarecer lo que realmente ocurrió durante las elecciones fallidas y la crisis social de 2019. Castillo destacó que muchos abusos, especialmente contra mujeres, quedaron sin investigar y expresó su esperanza de que la nueva administración realice investigaciones profundas y lleve ante la justicia a los responsables. “Ha habido vejámenes a compañeras mujeres y esas investigaciones han quedado en la nada, esperemos que el gobierno que ahora vaya a ingresar realice las investigaciones profundas y dé con los autores”, aseguró.

    /// JSM // ORURO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply