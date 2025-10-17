Desabastecimiento de combustible en los valles de Cochabamba genera alerta en productores agrícolas

Productores en Cochabamba denunciaron que el combustible desapareció de los surtidores en la región del Valle Alto. Nelson Virreira, productor campesino, afirmó que esta situación afecta al sector frutero, que enfrenta dificultades no solo por la falta de diésel, sino también por la baja en la cosecha y los problemas para transportar sus productos a los mercados.

“No tenemos diésel ni gasolina en los surtidores y han cortado la posibilidad de que nos vendan a los productores en bidones. Nuestros compañeros tienen que hacer filas interminables día y noche para conseguir 10 o 20 litros de combustible”, explicó Virreira.

/// CM // COCHABAMBA ///