Desabastecimiento de diésel amenaza «la cosecha más grande de Bolivia»

El presidente electo de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking Adad, expresó su profunda preocupación por la falta de combustible que amenaza la productividad del sector agropecuario de Santa Cruz, clave para la economía boliviana. La escasez de diésel afecta tanto la cosecha de 1.2 millones de hectáreas de soya como otras producciones esenciales, mientras que las exportaciones de granos y carne se ven paralizadas. El sector agropecuario, que representa el 16% del consumo nacional de combustible, enfrenta pérdidas millonarias y una incertidumbre creciente.

«Estamos entrando a la campaña de cosecha más grande del país, con 1.2 millones de hectáreas de soya, y necesitamos contar con diésel suficiente para no perder tiempo en las filas y poder cosechar a tiempo», expresó Frerking a radio Fides.

La falta de certidumbre en el abastecimiento de combustible afecta directamente la eficiencia del sector agropecuario, crucial para la producción de alimentos y la generación de divisas por más de 2.000 millones de dólares anuales.

El sector agropecuario de Bolivia consume anualmente 380 millones de litros de diésel, lo que representa el 16% del consumo total del país. En este contexto, la escasez de diésel pone en peligro no solo la cosecha de soya, sino también otros cultivos como el arroz, maíz y sorgo, esenciales para la producción de proteínas animales, poniendo en peligro la seguridad alimentaria del país

«El productor tiene que tener la certeza de que podrá seguir trabajando. Si no tenemos diésel, no hay producción. Si no hay producción, no hay alimentos», advirtió Frerking.

