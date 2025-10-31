Descongelan cuentas de la Gobernación de Pando y comienzan los pagos de adeudos a distintas dependencias

Tras dos meses con sus cuentas congeladas, la Gobernación de Pando informó este viernes que iniciará el pago de las deudas pendientes con el sector salud y con los prediarios de los privados de libertad de la cárcel de Villa Busch. El gobernador Regis Richter señaló que también se cancelará el bono salud, cuyo retraso motivó protestas de los trabajadores del área.

“También vamos a pagar salarios al SEDCAM y demás dependencias del Gobierno Departamental de Pando. Hemos visto que en la cárcel los presos están solicitando sus prediarios, que son más de 200 mil bolivianos que la gobernación paga en prediarios”, indicó.

/// JCP // PANDO ///