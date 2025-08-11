Desde el extranjero, Luis Revilla habla en Fides sobre su situación legal y política

Luis Revilla, exalcalde de La Paz, reapareció públicamente en entrevista exclusiva con el Grupo Fides, donde contó que desde su salida del país en 2022 vive como refugiado junto a su familia en el extranjero, aunque no reveló su ubicación por respeto a las condiciones del país que lo acoge. Revilla se considera un perseguido político y denunció que los procesos judiciales en su contra fueron usados con fines políticos, especialmente el caso por un supuesto sobreprecio en la compra de los buses PumaKatari. También informó que su partido, SOL.BO, decidió apoyar una candidatura para las elecciones del 17 de agosto.

