Desde Oruro apuntan a Evo como principal responsable del desfalco al Fondo Indígena y exigen investigar más de Bs. 3.200 millones

El exasambleísta departamental de Oruro, Limbert Maceiros, quien realizó seguimiento al programa Fondo Indígena (FONDIOC) desde su creación en 2005 durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, señaló que este mecanismo, destinado inicialmente a apoyar a productores rurales, terminó convertido en un desfalco millonario durante la administración del MAS. Maceiros apuntó a Evo Morales como el principal responsable del fracaso del programa, afirmando que, tras asumir la presidencia en 2006, desvió recursos mediante un decreto considerado ilegal.

Asimismo, recordó que en 2009 el entonces ministro de Economía, hoy aprehendido, Luis Arce, autorizó depósitos a cuentas particulares, lo que permitió una mayor desviación de fondos sin control.

“Muchos de los recursos eran desembolsados con la simple presentación de un perfil de proyecto elaborado por dirigentes masistas que incluso inventaron pueblos. Por ello, la Contraloría del Estado interviene indicando que hubo una malversación de 600 millones de bolivianos y después de 900 millones en diferentes proyectos. Con ello, Evo Morales se desliga del problema liquidando el Fondo Indígena”, afirmó.

// JH /// ORURO //