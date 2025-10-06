Close Menu
    Economía

    Desmienten que Botrading haya roto la intermediación y revelan que empresa peruana se adjudicó la importación de combustibles

    Botrading /Imagen de referencia/
    La comisión especial de diputados que investigó el caso Botrading reveló este lunes que la empresa peruana Primax se adjudicó el 80% de la importación de combustibles en el país. Carlos Alarcón, asambleísta miembro del grupo parlamentario que indagó la denuncia, desmintió a YPFB y señaló que de los $us 700 millones que se pagó por la importación de carburantes, una gran parte fue a la firma extranjera, asimismo señaló que hasta la fecha, la Fiscalía no respondió a su solicitud de reunión para explicar los delitos e irregularidades relacionados con el caso.

    «Sin la intervención de Botrading, YPFB podría haber obtenido mejores precios o mejor calidad. Al no haber hecho procesos competitivos, no sabremos si esto hubiera sido así o no», señaló.

