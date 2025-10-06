Desmienten que Botrading haya roto la intermediación y revelan que empresa peruana se adjudicó la importación de combustibles

La comisión especial de diputados que investigó el caso Botrading reveló este lunes que la empresa peruana Primax se adjudicó el 80% de la importación de combustibles en el país. Carlos Alarcón, asambleísta miembro del grupo parlamentario que indagó la denuncia, desmintió a YPFB y señaló que de los $us 700 millones que se pagó por la importación de carburantes, una gran parte fue a la firma extranjera, asimismo señaló que hasta la fecha, la Fiscalía no respondió a su solicitud de reunión para explicar los delitos e irregularidades relacionados con el caso.

«Sin la intervención de Botrading, YPFB podría haber obtenido mejores precios o mejor calidad. Al no haber hecho procesos competitivos, no sabremos si esto hubiera sido así o no», señaló.

/// APC /// LA PAZ ///