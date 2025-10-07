Despliegan más de 300 policías para tomar control de predios en Guarayos tras denuncias de avasallamientos

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, junto al comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Rolando Rojas, se trasladaron este martes al municipio de Guarayos, donde se días atrás se denunciaron avasallamientos a predios privados. Aguilera informó que 350 efectivos policiales fueron desplegados desde tempranas horas para resguardar el lugar y retomar el control de la zona.

“Una vez que hemos efectuado el patrullaje aerotransportado, hemos constatado que existe total pasividad y hemos podido establecer que las rutas se encuentran expeditas”, aseguró la autoridad.

