    Despliegan más de 300 policías para tomar control de predios en Guarayos tras denuncias de avasallamientos

    Contingente de policías en Guarayos
    El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, junto al comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Rolando Rojas, se trasladaron este martes al municipio de Guarayos, donde se días atrás se denunciaron avasallamientos a predios privados. Aguilera informó que 350 efectivos policiales fueron desplegados desde tempranas horas para resguardar el lugar y retomar el control de la zona.

    “Una vez que hemos efectuado el patrullaje aerotransportado, hemos constatado que existe total pasividad y hemos podido establecer que las rutas se encuentran expeditas”, aseguró la autoridad.

