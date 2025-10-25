Después de un año liberan al padre de Cindy Saraí, presunta víctima de Evo Morales en el caso trata y tráfico

Emeterio V., padre de Cindy Saraí, presunta víctima de trata y tráfico en el caso que involucra al expresidente Evo Morales, recuperó su libertad en las últimas horas tras permanecer un año detenido en el penal de Morros Blancos, en Tarija. “Yo no tengo que ver nada en ese caso”, declaró al salir del centro penitenciario.

El abogado defensor, Aníbal Cabezas, informó que esperan que la Fiscalía ratifique el sobreseimiento, ya que no existen elementos que vinculen a su defendido con el delito. “No hay ni un solo indicio que relacione al señor Emeterio con el expresidente ni con la madre de la supuesta víctima”, afirmó.

/// DLR // TARIJA ///