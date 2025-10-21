Destituyen a la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, tras formalizarse acusación contra Evo Morales

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó este martes que fue destituida de su cargo. Informó que recibió el memorando de agradecimiento de servicios por parte del Ministerio Público, documento con el que oficializó su alejamiento. La noticia se conoció después de que se presentara la acusación formal contra el expresidente Evo Morales, en el marco del proceso por presunta trata y tráfico de personas con agravante.

“Ya me llegó mi memorando de agradecimiento de servicios, ya estamos entregando el despacho (…) hemos firmado el memorándum de agradecimiento. Yo agradezco a la institución del Ministerio Público”, declaró.

/// DLR // TARIJA ///