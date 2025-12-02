Close Menu
    Desvinculan a un centenar de funcionarios de la ANH en medio de investigaciones por desvío de combustibles

    Agencia Nacional de Hidrocarburos /ANH/ Imagen Ilustrativa
    Desvinculan a un centenar de funcionarios de la ANH en medio de investigaciones por desvío de combustiblesLa directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, confirmó este martes que alrededor de 100 funcionarios fueron desvinculados de la institución, en un contexto donde la Fiscalía investiga el desvío de 14 cisternas con combustibles.

    “Instamos a las otras instituciones que tomen las mismas medidas porque tiene que ser un esfuerzo de todos, y a la población le pedimos que haga las denuncias pertinentes porque hay cero tolerancia a la corrupción”, afirmó.

    /// APC // LA PAZ ///

