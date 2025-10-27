Close Menu
    Radio online
    lunes, octubre 27
    Seguridad

    Detectan diez nuevos pasos clandestinos en la frontera con Chile

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Vehículo en el Salar de Coipasa /Foto: LA PATRIA /
    Vehículo en el Salar de Coipasa /Foto: LA PATRIA /

    El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, informó en las últimas horas que se identificaron diez nuevos pasos clandestinos en la línea fronteriza con Chile, tres en el sector de Pisiga y siete en el salar de Coipasa, ambos en el departamento de Oruro. La autoridad explicó que, pese al patrullaje constante de los efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO), los contrabandistas idean nuevas rutas para el tráfico de mercancías y vehículos indocumentados.

    “Las patrullas constantemente realizan la interdicción, pero estos delincuentes contrabandistas, comúnmente conocidos como chuteros, habilitan nuevos pasos. Sin embargo, la tarea es realizar la interdicción los siete días de la semana”, aseveró.

    /// GPP // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply