Detectan diez nuevos pasos clandestinos en la frontera con Chile

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, informó en las últimas horas que se identificaron diez nuevos pasos clandestinos en la línea fronteriza con Chile, tres en el sector de Pisiga y siete en el salar de Coipasa, ambos en el departamento de Oruro. La autoridad explicó que, pese al patrullaje constante de los efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO), los contrabandistas idean nuevas rutas para el tráfico de mercancías y vehículos indocumentados.

“Las patrullas constantemente realizan la interdicción, pero estos delincuentes contrabandistas, comúnmente conocidos como chuteros, habilitan nuevos pasos. Sin embargo, la tarea es realizar la interdicción los siete días de la semana”, aseveró.

/// GPP // LA PAZ ///