    miércoles, septiembre 3
    Economía

    Detectan irregularidades en exportación de minerales en Potosí: 34 volquetas salen cada semana sin formularios

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Transporte de carga de minerales /Imagen de referencia/
    El secretario departamental de Minería de la Gobernación de Potosí, Maycol Anze, informó este martes que en gestiones pasadas se descuidó el marco legal de la exportación de minerales, lo que permitió la salida irregular de hasta 34 volquetas por semana. Ante esta situación, actualmente se realizan controles a empresas comercializadoras y exportadoras para frenar el flujo de mineral sin registro. «Si bien han descuidado las anteriores autoridades este tema, sabemos que el tema normativo es importante para que podamos tener mejor fiscalización», afirmó.

    /// DQ // POTOSÍ ///

