    viernes, noviembre 14
    Seguridad

    Diálogo para reformar la justicia: presidente ofrece apoyo al Órgano Judicial

    Presidente Rodrigo Paz
    Esta tarde, en la ciudad de Sucre, inició el Diálogo Interinstitucional para Reformar la Justicia, un encuentro convocado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que reúne a diferentes autoridades del país. En su intervención, el presidente Rodrigo Paz destacó la importancia de la administración de justicia como la base que sostiene a la democracia y garantiza los derechos de todas las personas, sin importar su condición social o económica.

    “Si hay algo que va a definir el destino de la patria es la justicia. Sin justicia no tenemos destino, y eso hay que tomarlo en todas sus dimensiones para poder llevar adelante una serie de transformaciones”, dijo.

