Diálogo por la reforma judicial plantea cambios a la CPE, mayor presupuesto, modernización del sistema y otros

Las resoluciones del diálogo para la reforma de la justicia desarrollado ayer en la ciudad de Sucre plantean una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) a largo plazo, la asignación del 5% del Tesoro General de la Nación (TGN) al Órgano Judicial, la digitalización total del sistema judicial y una carrera judicial basada en méritos, informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.

“Solo a partir de una reforma estructural de la Constitución y, por ende, de la Ley del Órgano Judicial se podrá lograr una independencia judicial con un presupuesto acorde a la realidad del sistema”, precisó la autoridad.

