Diferentes sectores sociales suman apoyo a Tuto, porque consideran que el PDC recicla militantes del MAS

Representantes de sectores como mineros, iglesias evangélicas, médicos y otros expresaron este miércoles su respaldo al binomio conformado por Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, de Alianza Libre. Señalaron que su apoyo responde a que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) recicla militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Ya no queremos este modelo económico socialista, empobrecedor, que lo único que ha logrado en estos últimos 20 años es destrozar y dividir Bolivia con un discurso barato de discriminación y pobreza. Bolivia necesita candidatos idóneos”, afirmó.
/// DPC // LA PAZ ///
