DIPROVE secuestra tres vehículos indocumentados provenientes de Chile rumbo al trópico de Cochabamba

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) secuestró en las últimas horas tres vehículos indocumentados que ingresaron desde Chile y tenían como destino el trópico de Cochabamba. El operativo se realizó en la zona del Locotal, punto de ingreso a esta región, donde los efectivos interceptaron los motorizados.

El director de DIPROVE, Marcelo Sánchez, informó que los vehículos presentaban características irregulares. “Los vehículos indocumentados tienen su origen en Chile, son tres vehículos, dos con volante a la derecha y uno a la izquierda además de una motocicleta”, explicó.

