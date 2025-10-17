Diputada Campero espera que la Policía aprehenda a Evo Morales el día del balotaje

La diputada suplente por Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, expresó su expectativa de que la Policía, por instrucción del Ministerio Público, aprehenda al expresidente Evo Morales el día del balotaje. Lamentó que hasta el momento no se haya ejecutado misma, pese a que Morales está denunciado y procesado por presunta trata de personas con agravantes.
“Lamentablemente, hasta ahora no existe una intención del Ministerio Público ni de la Fiscalía de acusar a Evo Morales para garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia”, sostuvo.
// DLR /// TARIJA ///
Facebook Comentarios