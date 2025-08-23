Close Menu
    Radio online
    sábado, agosto 23
    Política

    Diputada Campero exige a Edman Lara aclarar su postura sobre Evo Morales

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Evo Morales Edman Lara /Imagen de referencia/
    Evo Morales Edman Lara /Imagen de referencia/

    La diputada Luciana Campero exigió en la víspera al candidato a la vicepresidencia, Edman Lara, que hable con claridad sobre su posición respecto a Evo Morales, esto en medio de advertencias de cárcel a distintas figuras políticas incluyendo a su propio acompañante de fórmula, excepto al exmandatario, quien si cuenta con una orden de aprehensión. “¿Usted va a ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales? Te animas a decir que vas a encarcelarlo al propio Rodrigo Paz, tu probable futuro presidente, ¿pero no quieres decir nada de Evo?”, aseveró.

    /// DLR // TARIJA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply