Diputada Campero exige a Edman Lara aclarar su postura sobre Evo Morales

La diputada Luciana Campero exigió en la víspera al candidato a la vicepresidencia, Edman Lara, que hable con claridad sobre su posición respecto a Evo Morales, esto en medio de advertencias de cárcel a distintas figuras políticas incluyendo a su propio acompañante de fórmula, excepto al exmandatario, quien si cuenta con una orden de aprehensión. “¿Usted va a ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales? Te animas a decir que vas a encarcelarlo al propio Rodrigo Paz, tu probable futuro presidente, ¿pero no quieres decir nada de Evo?”, aseveró.
/// DLR // TARIJA ///
