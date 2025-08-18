Diputada Campero revela video que involucra a Del Castillo en la salida del país de la presunta hija de Evo Morales

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, reveló en entrevista con Radio Fides un video en el que presuntamente se ve a la hija de Cindy Saraí y del expresidente Evo Morales realizando trámites en oficinas de Migración en 2019, acompañada por Eduardo Del Castillo, quien en ese entonces era oficial mayor de la Cámara de Senadores y más tarde fue ministro de Gobierno durante la gestión de Luis Arce. Según una carta escrita por la madre de la víctima, a la que accedió la legisladora, la actual fiscal departamental de Tarija y exministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, habría facilitado los documentos necesarios para que Cindy y su hija abandonaran del país hace seis años.

