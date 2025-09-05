Diputada del MAS advierte que legisladores podrían ser procesados si no avanza proceso para elección de nuevos vocales del TSE

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Olivia Guachalla, ratificó este viernes que el mandato de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluye el 19 de diciembre de este año. Advirtió que, si no hay voluntad política en la Asamblea Legislativa para avanzar con la elección de nuevas autoridades electorales, los parlamentarios podrían enfrentar procesos.

“Esperemos que haya voluntad de los diputados para aprobar este proyecto de ley y vayámonos con la frente en alto de haber cumplido nuestra labor legislativa, cumpliendo con los plazos que establece la Constitución”, afirmó Guachalla.

/// CM // COCHABAMBA ///