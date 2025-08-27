Diputada del MAS considera que por la coyuntura se pudo eliminar la segunda vuelta y “que ganador es ganador”

La diputada del MAS y presidenta de la Comisión de Constitución, Olivia Guachalla, afirmó que, por la coyuntura política actual, le habría parecido adecuado eliminar la segunda vuelta electoral. “Realmente a mí me hubiera gustado que por la coyuntura eliminemos el tema de la segunda vuelta porque ganador es ganador”, dijo en referencia a la elección del pasado 17 de agosto. También aseguró que los militantes del MAS votarán a conciencia en esta nueva fase y negó que el partido esté recurriendo al PDC como refugio político tras la derrota en primera vuelta.

/// APC // LA PAZ ///