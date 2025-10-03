Diputada del MAS denuncia intento de prórroga parlamentaria con excusa de fraude electoral

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Olivia Guachalla, denunció que parlamentarios de su propia bancada, junto con disidentes de la oposición, promueven una prórroga en sus cargos a través de acciones que buscan poner en duda el proceso electoral realizado el 17 de agosto y el balotaje presidencial previsto para el 19 de octubre, con el fin de alargar sus mandatos.

“Casi todos los bloques están involucrados. Sin embargo, nosotros hemos denunciado este hecho en el Hemiciclo y hemos advertido la intención de algunos parlamentarios de prorrogarse en su mandato”, declaró Guachalla.

