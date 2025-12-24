Diputada del PDC acusa al vicepresidente de simular una lucha contra la corrupción y de estar influenciado por Evo Morales

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, acusó en las últimas horas al vicepresidente del Estado, Edmand Lara, de liderar una falsa lucha contra la corrupción. La parlamentaria señaló que Lara no tomó medidas para sancionar hechos como el desfalco al exfondo indígena y que se dejó influenciar por el evismo. Afirmó que su actitud es de sabotaje hacia el presidente Rodrigo Paz, en lugar de apoyar la lucha contra la corrupción en el país.

“Trabaje y haga trabajar a la persona que vive con usted porque no sé si se le ha descontado sueldos, de eso que se preocupe. Él ha dicho que va a luchar contra la corrupción, ¿por qué no ha hecho proceso al robo de estos 20 años y solo quiere molestar al presidente que hace un trabajo por Bolivia?”, expresó.

/// APC // LA PAZ ///