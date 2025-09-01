Diputada del PDC afirma que la legalización de autos indocumentados busca convertir al “chutero” en empresario legal

Sandra Rivero, diputada electa del Partido Demócrata Cristiano (PDC), sostuvo que la propuesta de legalizar autos indocumentados permitirá que los “chuteros” se conviertan en empresarios que importen vehículos de manera formal y puedan establecer oficinas en el país. “Para que esto sea algo regular y sea algo formal y que quede contento el pseudo empresario que trae autos chutos y se vuelva en empresario y comercializador reconocido por el Estado. Que pueda de pronto abrir su oficina y mostrar los mejores modelos”, aseveró.

/// DPC // LA PAZ ///